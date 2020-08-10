يلا شوت HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين بث مباشر الليلة في الدوري الأوروبي beIN

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن الهولندي، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب راين أنزجي، وتعود عجلة الحياة للدوران من جديد في بطولة الدوري الأوروبي وذلك بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية،على الجانب الآخر يسعى كوبنهاجن الهولندي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء مانشستر يونايتد من البطولة والتأهل للدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين (اضغط هنا)
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين (اضغط هنا)
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين (اضغط هنا)
وكان مانشستر يونايتد قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد إقصاء فريق لاسك لينز بنتيجة سبعةأهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل كوبنهاجن للدور ربع النهائي بعد إقصاء فريق بلدية أسطنبول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويعد مانشستر يونايتد حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ذلك الوقت، مرشحًا قويًا للتأهل على حساب كوبنهاجن، نظرًا للمستويات الرائعة التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر يونيو الماضي، تحت قيادة أولي جونار سولشاير، وفي حال بلوغ مانشستر يونايتد الدور نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة نادي إشبيلية وفريق وولفرهامبتون الإنجليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الأولى منذ عام 1972.
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