يلا شوت HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين بث مباشر الليلة في الدوري الأوروبي beIN

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن الهولندي، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب راين أنزجي، وتعود عجلة الحياة للدوران من جديد في بطولة الدوري الأوروبي وذلك بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية،

على الجانب الآخر يسعى كوبنهاجن الهولندي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء مانشستر يونايتد من البطولة والتأهل للدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين (اضغط هنا)

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين (اضغط هنا)

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاجين (اضغط هنا)

Advertisements

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد إقصاء فريق لاسك لينز بنتيجة سبعة