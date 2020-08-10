أوباما يؤازر الزمالك أمام الاتحاد

تواجد يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بالنادي بملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك لمؤازرة لاعبي الفريق أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك والاتحاد في التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن

تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز. ويضم التشكيل: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع. طارق حامد ومحمد حسن وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر في خط الوسط. ومصطفى محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : محمود جنش - محمد عبد الغني - أحمد عيد - حسام أشرف - حاتم محمد - عمر السعيد - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - أسامة فيصل.