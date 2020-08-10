بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وكوبنهاجن” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 من ربع نهائي الدوري الأوروبي المقام حاليًا على الأراضي الألمانية من مباراة واحدة.
يستضيف ملعب نادي كولن الألماني هذه المباراة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام في نفس التوقيت مع مباراة الإنتر وباير ليفركوزن لحساب الدور ذاته.
تبث مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي وكوبنهاجن الدنماركي على قناة بي ان سبورت القطرية 1 بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.
يقود خط هجوم مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال الذي بات الهداف الأول للفريق هذا الموسم بعد تسجيله لهدف الفوز في مباراة إياب دور الـ 16 أمام لاسك الأسبوع الماضي.
ويواصل الحارس الدولي الأرجنتيني “روميرو” التواجد في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما أظهر دافيد دي خيا مستوى كارثي في المباريات الأخيرة من الدوري الانجليزي الموسم الماضي.
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مانشستر يونايتد 0-0 كوبنهاجن
???? ملعب كولن (ألمانيا)
???? الدوري الأوروبي ( ربع النهائي – مباراة واحدة)
جارية الآن
بث مباشر مانشستر يونايتد كوبنهاجن لحظة بلحظة
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- 1″ صافرة بداية الشوط الأول..
- 14″ أوووووه..ويليامز يزيح هدف محقق لصالح كوبنهاجن بإبعاد الكرة برأسه من على خط المرمى بعد عرضية من ركنية.
- 16″ تغيير إضطراري في كوبنهاجن.. نيكولاي بويليسين تعرض لإصابة وخرج ليأخذ السويدي “بينجتسون” مكانه.
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