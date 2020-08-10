بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وخريبكة في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى مباريات اليوم الاثنين في الدوري المغربي بين “الوداد وأولمبيك خريبكة” على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

تقام مباراة الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة ضمن الجولة 21 من الدوري المغربي للمحترفين في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، بإدارة من الحكم محمد بلوط.

تذاع المباراة على القناة المغربية الرياضية 3 بتعليق المعلق المغربي عبد الصمد ولد شهيبة، وتبث كذلك على قناة بي إن سبورت المتفوحة بتعليق الجزائري عادل خلو.

يدخل الوداد هذا اللقاء في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لاستعادة الصدارة التي خطفت منه هذا الأسبوع من قبل الرجاء الذي فاز أمام أولمبيك آسفي بهدفين دون رد ليتصدر بـ 39 نقطة لأول مرة هذا الموسم.

Advertisements

وسيقود خط هجوم الوداد اللاعب الكونجولي “كاسينجو” الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة الماضية أمام نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان، في اللقاء الذي خسره الوداد بهدفين، وتسبب في تراجعه إلى المركز الثاني.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي

الوداد 0-0 أولمبيك خريبكة

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء)

الدوري المغربي (الجولة 21)

جارية الآن

بث مباشر الوداد أولمبيك خريبكة لحظة بلحظة