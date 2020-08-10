“بعد دخوله قائمة الأساطير”.. عبدالله السعيد يُبدع ويسجل “هاتريك” في طنطا

سجل صانع ألعاب فريق بيراميدز “عبد الله السعيد” هاتريك في شباك فريق طنطا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ19، في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020.

ونجح السعيد في الوصول إلى الهدف رقم 107، في مسيرته مع كرة القدم المصرية، بدءًا من الإسماعيلي ثم الأهلي، وأخيرًا فريق بيراميدز، الذي انضم له في يناير 2019، قادمًا من نادي أهلي جدة السعودي.

وسجل السعيد ثلاثة أهداف في الدقائق (48، 58، 60)، منهم هدفين من ركلتي جزاء.

ووصل نجم فريق بيراميدز، إلى الهدف رقم 16، ليتصدر قائمة ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحظى السعيد بتكريم خاص، قبل المباراة، بعد دخوله “نادي المائة” ليصبح أحد أساطير الكرة المصرية، الذين تخطوا الـ100 هدف، خلال مسابقة الدوري المصري والتي انطلقت في 1948.

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