يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن فى الدوري الأوروبي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020، ضمن إطار منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام بنظام الدورة المجمعة في ألمانيا.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، وتقام على ملعب “راين إينرجي ستاديون” في غرب ألمانيا.

استطاع مانشستر يونايتد التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما اكتسح فريق لاسك النمساوي بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويأمل أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يحقق لاعبوه فوزًا يضع الفريق في نصف النهائي، خاصة وأن الصعود من مباراة واحدة ولا يوجد ذهاب وإياب.

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وسيفتقد مانشستر يونايد لجهود المدافع لوك شاو، ولكن فيكتور ليندولف، عاد لقائمة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

فيما على الجانب الآخر يأمل كوبنهاجن بطل الدنمارك، في تحقيق الفوز والصعود لنصف النهائي، بعدما تخطى عقبة فريق إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 3/1 بمجموع المباراتين.

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