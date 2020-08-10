“توابع سقوط العميد”.. أنيس البدري يسعى للهروب من جحيم اتحاد جدة

ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الاثنين، مخاطبة وكيل لاعب اتحاد جدة “أنيس البدري” لإدارة نادي الترجي الرياضي، من أجل البدء في إجراءات إعادة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف فريق “باب سويقة” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وبحسب ذات التقارير، فإن أنيس البدري لم يتأقلم مع الأجواء في الدوري السعودي، ولم يظهر بالشكل المأمول منذ انتقاله إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال ميركاتو يناير الماضي، حيث تراجع مستواه بشكل كبير، وظهر تائهًا في العديد من المباريات.

وأضاف نفس المصدر “اللاعب التونسي شارك في 6 مباريات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، بل أن فريقه بات عاجزًا عن تحقيق الانتصارات، وأصبح مُهددًا بالهبوط للدرجة الأدني، تحت قيادة البرازيلي المخضرم فابيو كاريلي“.

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وكان مدرب اتحاد جدة “كاريلي” قد أشرك أنيس البدري، في مراكز هجومية سواء في الجناحين أو صناعة اللعب، من أجل استغلال قدراته التهديفية، ومحاولة صناعة الأهداف لزملائه، لكن لم ينجح اللاعب في الظهور بشكل جيد حتى الآن.

وجاءت أنباء مغادرة البدري، لعميد الأندية السعودية، بعد أقل من 24 ساعة، من سقوط اتحاد جدة في الديربي أمام غريمه التقليدي أهلي جدة بهدفين مقابل هدف.

ويعاني نمور جدة، من تراجع رهيب على مستوى النتائج في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وبات يحتل الفريق الاتحادي مركز متأخر للغاية ولا يليق به، حيث يقع في المركز الـ13 بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة فقط.