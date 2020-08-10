عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام كوبنهاجن في الدوري الأوروبي

كشف المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة “كوبنهاجن” في دور ربع نهائي الإقصائي بالدوري الأوروبي “اليورباليج”.
وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد غياب الحارس الدولي الإسباني “دافيد دي خيا” بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، حيث سيلعب على حسابه الحارس الأرجنتيني “سرخيو روميرو”.
وقرر “سولشاير” البدأ بثنائي خط الوسط “بول بوجبا وبرونو فيرنانديز” معًا، على ان يلعب في المقدمة كل من “ماسون جرينوود وانتوني مارسيال وماركوس راشفورد”.
بينما سيلعب مركز خط الوسط المتأخر “فريد”، وجاء في خط الدفاع كل من “بيساكا وبيلي وماجوير وويليامز”.
والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد:
سرخيو روميرو
وان بيساكا – إيريك بيلي – هاري ماجوير – براندون ويليامز
برونو فيرنانديز – فريد – بول بوجبا
ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.
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