بث مباشر | نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري، في أهم مباريات اليوم الاثنين 10 اغسطس 2020 في الجولة الـ 18،من الدوري المصري الممتاز.

تُنقل مباراة “الزمالك والاتحاد” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”، وتنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يدخل “الزمالك” المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز على “المصري البورسعيدي” في أولى مباريات الفريقين بالدوري المصري بعد توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.

في المقابل يحتل “الاتحاد السكندري” المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن خصمه الليلة “الزمالك”، وبفارق نقطتين عن جاره “سموحة” الذي يقبع في المركز السادس.

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