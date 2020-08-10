عاجل | تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري “مفاجأة في مركز ساسي”

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون” عن تشكيلة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020.

ودفع كارتيرون بالثنائي طارق حامد ومحمد حسن في مركز الوسط المدافع، فيما سيلعب التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب، على أن يكون إسلام جابر في الجناح الأيمن، وأحمد سيد زيزو في الناحية اليسرى.

ويعاني الزمالك من غياب يوسف إبراهيم “أوباما” بسبب إصابة عضلية، بالإضافة لعدم وجود صانع ألعاب مميز آخر، ليضطر كارتيرون إلى إشراك ساسي في مركزه لأول مرة هذا الموسم.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:

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محمد أبو جبل

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي.

طارق حامد ومحمد حسن وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر

ومصطفى محمد.

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