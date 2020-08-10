عاجل | تشكيلة الهلال الأساسية أمام الفتح في الدوري السعودي “جوميز يقود الهجوم”

أعلن المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” تشكيلة الهلال الأساسية في مباراته أمام الفتح، مساء اليوم الاثنين 10-8-2020، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.
ويقود المهاجم الفرنسي المخضرم “بافيتيمبي جوميز” خط هجوم الهلال ومن خلفه الثلاثي الاعتيادي “كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري”.
وستشهد مباراة الهلال اليوم، عودة لاعب الوسط محمد كنو للتشكيل الأساسي بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط في مباراة النصر.
ولم يشارك محمد كنو كأساسي مع الهلال منذ يوم 27 فبراير الماضي، عندما لعب أمام التعاون، في اللقاء المنتهي بفوز فريقه بهدف دون رد.
وجلس كنو على دكة بدلاء الهلال في مباراتي الإتفاق وضمك قبل أيام من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
والتالي تشكيلة الهلال الأساسية أمام الفتح:
المعيوف
الشهراني – هيون – البليهي – البريك
كويلار – كنو
إدواردو – جيوفينكو – الدوسري
جوميز
والتالي تشكيلة الفتح
حبيب الوطيان – مروان سعدان – علي لاجامي – عبد الله اليوسف – ماتياس اغريغاراي – علي الحسن – محمد الفهيد – سفيان بن دبكة – توفيق بو حيمد – غوستاف ويخايم – باشكيم قادري.
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