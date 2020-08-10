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بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري لحظة بلحظة “صور”

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تابع بث مباشر “صور” لحظة بلحظة لمباراة “الزمالك والاتحاد السكندري” في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ 18، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والاتحاد” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت ، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب.

يحتل “الزمالك” المركز الرابع في جدول ترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.

بينما يتواجد “الاتحاد السكندري” في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن خصمه الليلة “الزمالك”، وبفارق نقطتين عن جاره “سموحة” الذي يقبع في المركز السادس.

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الزمالك 0-0 الاتحاد

????️ملعب برج العرب (الاسكندرية)

????الدوري المصري (الجولة الـ18)

جارية الآن

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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