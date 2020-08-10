لوكا توني ينصح بيرلو بجلب نجم مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس

نصح المهاجم الدولي الإيطالي السابق “لوكا توني” زمليه آندريا بيرلو الذي تولى مهمة تدريب يوفنتوس أمس، بالتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد “بول بوجبا“.

ويتطلع أندريا بيرلو إلى تغيير اسلوب لعب يوفنتوس خلال فترة المُقبلة، ويعتقد زميله السابق في الفريق لوكا توني أن بوجبا سيكون “الهدية المثالية” للاحتفال ببداية فترة عمله.

وتزامل لوكا توني مع بيرلو في المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006، كما تزاملا في يوفنتوس خلال موسم 2011/2012، قبل أن يرحل توني إلى صفوف النصر الإماراتي.

وقال لوكا توني لـ Tuttosport: “بمعرفتي الجيدة لأندريا بيرلو، سيبدأ البناء من خط الوسط والهدية المثالية ستكون لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا”.

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وأضاف: “لا أعرف ما إذا كان يوفنتوس سيكون قادرًا على استعادة بوجبا، لكنه بالتأكيد سيكون الخيار الأفضل”.

واختتم الدولي الايطالي السابق: “لن يكون أندريا مدربًا يركز على الدفاع والهجمات المرتدة. إنه يحب السيطرة على الكرة وسيرغب في فرض ذلك على فريقه، لا أعرف النظام الذي سيستخدمه، ولكن بيرلو ذكي جداً ويمتاز بالمرونة”.

يذكر ان بول بوجبا لعب جنبًا إلى جنب مع بيرلو في خط وسط يوفنتوس لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية في الميركاتو الصيفي 2016.

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