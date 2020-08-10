بث مباشر | شاهد الزمالك والاتحاد في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الزمالك والاتحاد السكندري” في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ 18، بالدوري المصري.
تُنقل مباراة “الزمالك والاتحاد” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.
يتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.
في المقابل يحتل “الاتحاد السكندري” المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن خصمه الليلة “الزمالك”، وبفارق نقطتين عن جاره “سموحة” الذي يقبع في المركز السادس.
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