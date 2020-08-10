بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والاتحاد السكندري” في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ 18، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والاتحاد” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يدخل “الزمالك” المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز على “المصري البورسعيدي” في أولى مباريات الفريقين بالدوري المصري بعد توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.

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في المقابل يحتل “الاتحاد السكندري” المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن خصمه الليلة “الزمالك”، وبفارق نقطتين عن جاره “سموحة” الذي يقبع في المركز السادس.

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الزمالك 0-0 الاتحاد

????️ملعب برج العرب (الاسكندرية)

????الدوري المصري (الجولة الـ18)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الـ18 بالدوري المصري.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⭕حقق الزمالك الفوز على “المصري البورسعيدي” في أولى مبارياته بعد العودة من التوقف، ليقلص الفارق بينه وبين المركز الثاني الذي يحتله “المقاولون” إلى نقطتين.

⭕وصرح المدير الفني للزمالك “باتريس كارتيرون” بعد مباراة المصري، ان هدف الفريق هذا الموسم هو خطف المركز الثاني، من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المُقبل.

⬜تشكيلة الزمالك: محمد أبو جبل – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام – محمد عبدالشافي – طارق حامد – محمد حسن – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر – مصطفى محمد.

محمد أبو جبل – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام – محمد عبدالشافي – طارق حامد – محمد حسن – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر – مصطفى محمد. ???? دكة البدلاء: محمود جنش – أحمد عيد – محمد عبد الغني – حسام أشرف – أسامة فيصل – حاتم محمد – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – عمر السعيد.

محمود جنش – أحمد عيد – محمد عبد الغني – حسام أشرف – أسامة فيصل – حاتم محمد – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – عمر السعيد. ???? تشكيلة الاتحاد السكندري: عماد السيد – السيد سالم – محمد أنور – محمود رزق -مروان النجار – خالد الغندور – احمد مانجا – مروان عطية – محمد الصباحي – احمد حجي – خالد قمر.

عماد السيد – السيد سالم – محمد أنور – محمود رزق -مروان النجار – خالد الغندور – احمد مانجا – مروان عطية – محمد الصباحي – احمد حجي – خالد قمر. دكة البدلاء: محمو الزنفلي – محمود شعبان – عمرو خليل – اسامة عزب – احمد راشد – صبري رحيل – اسلام جمال – يوسف حسن – عبدالغني محمد.

محمو الزنفلي – محمود شعبان – عمرو خليل – اسامة عزب – احمد راشد – صبري رحيل – اسلام جمال – يوسف حسن – عبدالغني محمد. “1????بداية المباراة..

“2 الاتحاد السكندري يستحوذ على الكرة منذ بداية اللقاء.

“10 مرت اول عشر دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“15 لا وجود لفرص خطيرة حتى الآن.

“21???? اوووووه – اول فرصة خطيرة للزمالك، محمد عبد الشافي يرسل عرضية رائعة من الجهة اليسرى ارتقى لها مصطفى محمد وضربها رأسية قوية في المرمى انقذها عماد السيد ببراعة.

“23 ضربة حرة مباشر للزمالك من الجهة اليمنى للزمالك بعد اعاقة من السيد سالم على حازم امام.

“24 عبدالشافي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن ابعدها دفاع الاتحاد.

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