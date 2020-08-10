يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ24، من مسابقة “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنقل مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”، وتنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد جامعة الملك سعود.

يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة” الذي انتصر على اتحاد جدة أمس الأحد.

في المقابل ينافس فريق “الفتح” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ13 “اتحاد جدة” الذي لعب مباراة زائدة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الـ9 من الدوري السعودي، قد انتهي بالتعادل الايجابي 3-3 فى مباراة مثيرة حتي دقائقها الاخيرة، سجل الهدف الاول للفتح “مروان سعدان”، وأضاف اللاعب “ميتشيل تي فريدي” هدفين، فى المقابل سجل الهدف الاول للهلال “صلاح الشهري، وأضاف الهدف الثاني اللاعب “كارلوس ادواردو”، وتعادل للهلال فى الدقيقة الاخيرة من اللقاء اللاعب “بافيتيمبي جوميز” من ضربة جزاء.

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إليكم أهداف مباراة الهلال والفتح فى الدوري السعودي

هدف التقدم للهلال من ركلة جزاء “جوميز” 1-0

فيديو احتساب ركلة الجزاء للهلال

هدف التعادل للفتح 1-1

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