بث مباشر | نتيجة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

يستضيف الهلال نظيره الفتح، في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ24، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنقل مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”، وتنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد جامعة الملك سعود.

يدخل الهلال المباراة منتشيًا بالفوز على النصر بالجولة الماضية في “ديربي الرياض” برباعية مقابل هدف، سجل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46، أما للهلال فسجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35 وبافيتيمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 55 والثالث سجله كارلوس إدواردو في الدقيقة 60 والرابع سجله جوميز في الدقيقة 80.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة” الذي انتصر على اتحاد جدة أمس الأحد.

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أما الفتح ففاز على الفيحاء في أول مباراة بالدوري السعودي منذ عودته بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وسجل مروان سعدان الهدف الاول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف سيفيان بن دبكة الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وينافس فريق “الفتح” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ13 “اتحاد جدة” الذي لعب مباراة زائدة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الـ9 فى الدوري السعودي، قد شهد تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3، سجل الهدف الاول للفتح “مروان سعدان”، وأضاف اللاعب “ميتشيل تي فريدي” هدفين، بينما سجل للهلال “صالح الشهري”، و”كارلوس ادواردو”، وتعادل فى الدقيقة الاخيرة من اللقاء اللاعب “بافيتيمبي جوميز” من ضربة جزاء.

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