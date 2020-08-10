رياضة | أول تعليق من مدرب طنطا بعد الهزيمة أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب طنطا بعد الهزيمة أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا إن فريقه واجه فريقا قويا يستعد مبكرا وكانت هناك نقطة تحول تمثلت في ضياع أول ركلة جزاء بشكل غريب، موضحا أن فريقه ظهر تائها في أول الدقائق ولكن الأمور تغيرت وسيناريو مكرر مثل لقاء الأهلي.

المدرب أوضح أن الأداء من الطبيعي أن يظهر بشكل متواضع والظهور بمستوى ضعيف بعد ٣ أشهر توقف ثم إعداد لمدة شهر واحد فقط ومع توالي اللقاءات سيتحسن المستوى كثيرا.

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المدرب قال:" لا أجد تفسيرا لما يحدث من الانهيار في اللقاءات بعد الظهور بمستوى جيد في أغلب الفترات وطالبت اللاعبين عدم الرهبة من بيراميدز القوي واللعب بدون خوف أمامه ومحاولة خطف المباراة".

أضاف:" إسلام فؤاد هو اللاعب رقم ١ في ركلات الجزاء بعد عبد الرحمن الدح المصاب ورغم ذلك أضاع في اللقاء رغم تميزه في التدريبا، كنت أتمنى نتيجة إيجابية ولكن الأداء اختلف ولدينا مواجهة صعبة امام الحدود ومطالبون بالفوز لأت الحدود في مركز قريب من طنطا ولابد من تحقيق نتيحة طبية والخسارة من بيراميدز طبيعية.

تأجيل لقاء الحدود والمصري خارج عن الإرادة والأمور طبيعية، وطالبت لاعبي فريق بعدم ترك مساحة لعبد الله السعيد ولكن خبراته أكبر من أي لاعب وإمكانياته رائعة وتمكن من الهروب من الرقابة وسجل ٣ أهداف