رياضة | الأهلي يكشف حقيقة الخلاف بين نجم الفريق وفايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة الخلاف بين نجم الفريق وفايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة إنبي.

وقال عبدالحفيظ إن ما تردد عن وجود اعتراضات من جانب أحمد فتحي على عدم مشاركته في لقاء إنبي بالجولة الـ١٥ من الدوري، غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل فرد داخل الفريق يعرف دوره وحدوده ولا أحد يتخطى أو يتجاوز الحدود الموضوعة له.

وأكد عبدالحفيظ أن أحمد فتحي لاعب ملتزم ويعرف حدوده كلاعب وعلاقته بالجهاز الفني وجميع اللاعبين رائعة ويسودها الاحترام، كما أنه يتعامل باحترافية كبيرة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي أنه لا أحد يتدخل في قرارات المدير الفني بشأن اختيار تشكيل اللاعبين للمباريات، مشددا على أن الجميع يلتزم بقرارات الجهاز الفني والمدرب رينيه فايلر.