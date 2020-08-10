رياضة | برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كارلوس بيتو وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي أن النجم الأرجنتيني ليس قريبًا من الإنضمام لبرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما أعلنت وسائل الإعلام مؤخرًا.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني كان قد إعترف بصعوبة التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الحالي.

وقال بيتو في تصريحات لوسائل الإعلام:"أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة موجودة فقط في وسائل الإعلام ولا علاقة لها بالواقع".

واختتم بيتو تصريحاته قائلاً:"لاوتارو لديه 3 سنوات في عقده مع إنتر ميلان وهو سعيد جدًا هنا".