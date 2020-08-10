رياضة | بتروجت يواصل استعداداته لاستكمال الدوري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتروجت يواصل استعداداته لاستكمال الدوري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق بتروجت مرانا قويا مساء الإثنين علي ملعب بتروسبورت استعدادا لإستئناف الدوري بالقسم الثاني، تحت قيادة المدير الفني،علاء عبد العال، وجهازه المعاون.

وأجري ظهر اليوم لاعبو الفريق البترولي المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بحضور اللاعبين، الجهاز الفني ،والعاملين، والإداريين لإستكمال عودة الدوري .

ومن المقرر أن فريق بتروجيت سيواجه البنك الأهلي يوم13أغسطس الجاري وديا، ويذكر أن بتروجت يحتل المركز الثالث برصيد29نقطة، وخاض 17مباراة بمجموعة القاهرة بالقسم الثاني .