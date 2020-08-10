رياضة | بيراميدز يقهر طنطا بـ"هاتريك" السعيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقهر طنطا بـ"هاتريك" السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد عبد الله السعيد فريقه بيراميدز لتحقيق فوز هام على طنطا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث سنحت لأبناء السيد البدوي إحراز هدف التقدم لكن إسلام فؤاد بدد هذه الأحلام والطموحات بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 42 وتصدى لها أحمد الشناوي العائد لحماية عرين بيراميدز بعد غياب طويل.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء أحمد جمال ركلة جزاء لصالح بيراميدز نفذها عبد الله السعيد داخل الشباك مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، وعاد نفس اللاعب وبنفس الطريقة سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58، ليعود السعيد ثالثا ويسجل الهدف الثالث "هاتريك" له ولبيراميدز.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة ليقفز بهم إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.