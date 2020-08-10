رياضة | أزمة جديدة تعرقل صفقة مانشستر يوناتيد الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تعرقل صفقة مانشستر يوناتيد الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة انضمام الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قد فشلت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت تقارير صحفية بريطانية تصريحات مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني عن بقاء النجم الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض دفع مبلغ 120 مليون يورو وهو السعر المحدد لبيع نجمه سانشو حيث أعطى النادي الألماني مهلة للمان يونايتد حتى يوم أمس الإثنين لدفع المبلغ المحدد ولكن تراجع مسئولي النادي الإنجليزي عن إتمام الصفقة.

وكشفت صحيفة جارديان البريطانية أن النجم الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا ضمن قائمة بروسيا دورتموند المسافرة إلى سويسرا لبدء معسكر الإعداد للموسم المقبل.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سانشو سوف يتقدم طلب انتقال رسمي لإدارة ناديه من أجل أن يتخلى عن نسبته في قيمة الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا كاه قد انضم إلى صفوف بروسيا دورتموند في صيف عام 2017 في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي وخاض مع أسود فيستفاليا حتى الآن 99 مباراة في جميع البطولات وسجل 34 هدف.

وقال زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الألماني ونقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي:"نخطط لوجود جادون سانشو في فريقنا هذا الموسم، هذا هو القرار نهائي، أعتقد أن هذا يجيب على جميع أسئلتنا".

واختتم زورك تصريحاته قائلاً:"في الصيف الماضي، قمنا بتعديل راتب سانشو ليتناسب مع تطور آداؤه وقمنا بالفعل بتمديد عقده حتى عام 2023".