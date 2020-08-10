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رياضة | سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كونبهاجن

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كونبهاجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام فريق كوبنهاجن الدنماركي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي. 

وتأهل فريق مانشستر يونايتد لهذا الدور بعد الإطاحة بفريق لاسك لينز النمساوي في الدور الماضي والفوز عليه ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين بنتيجة 7-1. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

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حراسة المرمى: روميرو. 

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - بايلي - ويليامز. 

خط الوسط: فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز. 

خط الهجوم: انتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جرينوود.

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