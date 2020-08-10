رياضة | عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

فاجئ رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي إدارة النادي الأهلي، برغبته في العودة لأوروبا وعدم البقاء في الدوري المصري.

رمضان صبحي يرفض البقاء مع الأهلي

تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن رمضان صبحي تراجع في مسألة بقاؤه مع الأهلي حيث أكد اللاعب لمسئولو القلعة الحمراء أنه يرغب في العودة لأوربا بهدف خوض تجربة إحترافية جديدة.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي تتواصلت بشكل مُكثف مع نظيرتها في هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي.

وأعلن النادي الإنجليزي رفضه تمديد إعارة رمضان صبحي، التى إنتهت في 30 يونيو الماضي وطلب هيدرسفيلد من الأهلي تقديم عرض رسمي لشراء الجناح الدولي لمنتخب مصر، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل، إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي 2019/2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.