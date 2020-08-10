رياضة | مصدر بالجبلاية يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" هوية حكام مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالجبلاية يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" هوية حكام مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي والزمالك، بقمة الدوري المصري

وبدأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في مخاطبة عدد من الدول الأوروبية لتعين طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري العام.

وفضلت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، توجيه المخاطبات إلى الدوريات الأوروبية التي تطبق تقنية حكم الفيديو var من أجل تعيين طاقم حكم للمباراة بعد تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري.

ورفض الاتحاد المصري، في وقت سابق تعين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، نظرًا لأهميتها في الوطن العربي والحساسية التي تشهدها.

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وأكد مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن اللجنة نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي مع طاقم تحكيم إيطالي لإدارة القمة المصرية.

وأضاف المصدر: "اللجنة كانت تفاضل بين طاقم تحكيم إيطالي وإسباني وهولندي، لإدارة المواجهة المرتقبة في الدوري العام".

وتابع: "اللجنة الخماسية بالاتفاق مع لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، وضعت الطاقم الهولندي كحل بديل في حال تعثر وصول الطاقم الإيطالي أو وجود خلافات في الاتفاق".

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، مساء يوم 22 أغسطس الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري العام.