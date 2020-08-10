رياضة | الإعلان عن قرعة تصفيات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قرعة تصفيات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدوري الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، مواجهة سيلتك الإسكتلندي مع الفائز من مباراة ديورجاردن بطل السويد وفيرينكفاروس بطل المجر أحد يومي 25 أو 26 اغسطس الجاري، لكن ذلك يتوقف على فوز سيلتك على كيه.ار. ريكيافيك الايسلندي في الدور الأول من التصفيات يوم 18 من الشهر الجاري.

وجرت قرعة الدور الثاني للتصفيات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سويسرا اليوم الاثنين، حيث تقام المواجهات من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب وبدون جمهور بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتنص لوائح اليويفا على إقامة فعاليات الدور الفاصل فقط ، والتي تأتي بعد الدور الثالث من التصفيات، من مباراتي ذهاب وإياب.

Advertisements

وشهدت قرعة الدور الثاني للتصفيات مشاركة فريقين من الأبطال السابقين لكأس الاتحاد الأوروبي، وهما سيلتك بطل نسخة 1967 وريد ستار بلجراد الصربي بطل نسخة 1991.

ويلتقي ريد ستار بلجراد في الدور الثاني من التصفيات على ملعب الفائز من مباراة دينامو تبليسي وتيرانا، حال فوز الفريق الصربي على فريق أوروبا من جبل طارق في الدور الأول من التصفيات.

ويسدل الستار على النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من خلال الدورة المجمعة التي تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة بداية من الأربعاء المقبل.