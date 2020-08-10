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رياضة | مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيواجه الاتحاد السكندري بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض على النحو التالي :-

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع :  حازم إمام ، محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد حسن ، طارق حامد، فرجاني ساسي ، اسلام جابر ،أحمد سيد زيزو.

الهجوم :  مصطفي محمد

ترتيب الدوري المصري :- 

1 – النادي الأهلي 52 نقطة.

2 – نادي الزمالك 34 نقطة.

3 – المقاولون العرب 33 نقطة.

4 – بيراميدز 32 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6 – سموحة 25 نقطة.

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7 – إنبي 25 نقطة.

8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9 – الإسماعيلي 22 نقطة.

10 – المصري 20 نقطة.

11 – الجونة 20 نقطة.

12 – حرس الحدود 19 نقطة.

13 – أسوان 18 نقطة.

14 – طلائع الجيش 17 نقطة.

15 – طنطا 16 نقطة.

16 – وادي دجلة 15 نقطة.

17 – مصر للمقاصة 17 نقطة.

18 – نادي مصر 11 نقطة.

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