رياضة | مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء تشكيل الفريق الأبيض على النحو التالي :-
في حراسة المرمى : محمد أبو جبل.
خط الدفاع : حازم إمام ، محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.
خط الوسط : محمد حسن ، طارق حامد، فرجاني ساسي ، اسلام جابر ،أحمد سيد زيزو.
الهجوم : مصطفي محمد
ترتيب الدوري المصري :-
1 – النادي الأهلي 52 نقطة.
2 – نادي الزمالك 34 نقطة.
3 – المقاولون العرب 33 نقطة.
4 – بيراميدز 32 نقطة.
5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.
6 – سموحة 25 نقطة.
7 – إنبي 25 نقطة.
8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9 – الإسماعيلي 22 نقطة.
10 – المصري 20 نقطة.
11 – الجونة 20 نقطة.
12 – حرس الحدود 19 نقطة.
13 – أسوان 18 نقطة.
14 – طلائع الجيش 17 نقطة.
15 – طنطا 16 نقطة.
16 – وادي دجلة 15 نقطة.
17 – مصر للمقاصة 17 نقطة.
18 – نادي مصر 11 نقطة.