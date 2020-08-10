رياضة | مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الفريق الأبيض على النحو التالي :-

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام ، محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد حسن ، طارق حامد، فرجاني ساسي ، اسلام جابر ،أحمد سيد زيزو.

الهجوم : مصطفي محمد