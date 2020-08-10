رياضة | تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب شريف إكرامي لاعب النادي الأهلي، من التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء، ليستمر بموجبه ضمن صفوف الفريق لموسم آخر.

وشهدت الأيام الماضية جلسة غداء في الساحل الشمالي، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وإكرامي الشحات، والد الحارس شريف إكرامي، ونجم حراسة الأهلي والمنتخب السابق.

يذكر أن العديد المواقع والنوافذ الإعلامية قد أكدت توقيع شريف إكرامي لنادي بيراميدز بعد أيام من إعلان رحيله عن الأهلي، كما أكد عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني لبيراميدز، حصول النادي على توقيعه.