رياضة | عاجل - أحمد فتحي يكشف حقيقة خلافه مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - أحمد فتحي يكشف حقيقة خلافه مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حدوث أي مشاكل مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر لعدم إشراكه في مباراة الأمس أمام إنبي.

وغرد فتحي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"لا داعى لنشر الاشاعات حول علاقتى بالنادى الاهلى و ادارته و مدربيه و جماهيره".

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وأضاف :"كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة و لم و لن يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله".

وكانت أنباء قد ترددت في الساعات القليلة الماضية بدخول اللاعب في أزمة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لعجم الدفع به في مباراة إنبي بالأمس والتي حقق فيها الأهلي الفوز بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن أحمد فتحي يقضي أخر مواسمه مع النادي الأهلي، حيث سينتقل إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل بعدما وقع له عقدًا يمتد لثلاثة مواسم.