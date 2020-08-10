شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يسجل «الهاتريك» الثاني في تاريخه ويتخطى أبوتريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبى عبدالله السعيد، نجم فريق نادي بيراميدز، أن يمر يوم تكريمه بدخوله نادي المائة دون ترك بصمة، فسجل «هاتريك» جديد في مسيرته الكروية.

الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتكريم عبدالله السعيد ومنحه درع قبل انطلاق مباراة بيراميدز أمام طنطا، بمنافسات الدوري الممتاز اليوم الإثنين، بمناسبة دخوله نادي المائة واجتيازه حاجز المائة هدف بالدوري.

السعيد استطاع تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباط طنطا، منهم هدفين من ركلتي جزاء.

ويعتبر «الهاتريك» هو الثاني في تاريخ عبدالله السعيد بالملاعب، حيث سبق وأن سجل «هاتريك» وحيد في شباك فريق النصر القاهري بقميص الأهلي موسم 2017-2018 قبل أن يكرر الأمر في مواجهة طنطا بقميص بيراميدز اليوم.

ورفع السعيد غلته من الأهداف بالدوري المصري إلى الرقم 107 عقب ثلاثية الليلة، متخطياً محمد أبوتريكة صاحب الـ 106 هدفاً، بينما تساوى السعهيد مع أحمد الكاس صاحب الـ 107 هدفاً وبات على مقربة من معادلة أهداف أسطورة الأهلي محمود الخطيب صاحب الـ 109 هدفاً.

Advertisements