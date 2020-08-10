مصطفي محمد يقود الزمالك أمام الاتحاد وطارق حامد يعود للتشكيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل: محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع.

طارق حامد ومحمد حسن وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر في خط الوسط.

ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : محمود جنش - محمد عبد الغني - احمد عيد - حسام اشرف - حاتم محمد - عمر السعيد - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - اسامه فيصل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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