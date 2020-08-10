شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس الزمالك يصل برج العرب استعدادًا لمباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل أتوبيس فريق الكرة الأول بالنادي إلي ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعقد الجهاز الفني بقيادة كارتيرون جلسة اليوم مع اللاعبين خلال المحاضرة الفنية الأخيرة التى لقنهم فيها خطة وتشكيل المباراة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتوبيس الزمالك يصل برج العرب استعدادًا لمباراة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.