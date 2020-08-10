شكرا لقرائتكم خبر عن قبل هاني ومعلول.. حكاية تسجيل ظهيري الأهلي في مباراة واحدة ‏(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد ظهيرا الأهلي محمد هاني وعلي معلول، فريقهما لانتصار ثمين على حساب إنبي، مساء الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي في افتتاح أهداف الفريق في الشباك البترولية قبل أن يعزز الظهير الأيسر التونسي علي معلول النتيجة بهدف أحمر ثانٍ.

الألفية الثالثة شهدت تسجيل ظهيري الأهلي لهدفين خلال مباراة واحدة في عدة مناسبة سابقة نرصد أبرزها في السطور التالية.

في مباراة ودية جمعت الأهلي ورابيد فيينا النمساوي حسم التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق المواجهة التي أقيمت في يناير من عام 2005، حيث سجل هدفي المارد الأحمر سيد عبدالحفيظ الذي شغل مركز الظهير الأيمن وقتها، والراحل محمد عبدالوهاب الظهير الأيسر.

موسم 207 -2008 يحقق الأهلي فوزاً عريضاً على المقاولون العرب بالدوري الممتاز بنتيجة 4/1، حيث كان من ضمن المسجلين الظهير الأيسر جيلبترو والأيمن أحمد فتحي.

ويفوز الأهلى على بتروجت بهدفين نظيفين في موسم 2010-2011 بالدوري ويتكفل الظهيرين سيد معوض وأحمد فتحي بتسجيل الثنائية.

وفي مهرجان أهداف الجونة والفوز الكاسح للاهلي بنتيجة 13/0 بمنافسات كأس مصر 2014-2015 كان للظهيرين حسين السيد "مارسيلو" وأحمد فتحي نصيباً من زيارة الشباك.

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بتروجت كان له نصيباً جديداً من أهداف أهلاوية بتوقيع الظهيرين، فسجل كل من أحمد فتحي وحسين السيد هدفين في ثلاثية الفريق الأحمر بمنافسات الكأس موسم 2014-2015.

وأخيراً يتمكن معلول وهاني من حسم لقاء الأمس للاهلي بهدفين في شباك انبي مكملين مسلسل تسجيل ظهيري المارد الأحمر معاً.