شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات النني وطرابزون تصل لمراحلها الأخيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل نادي طرابزون التركي محاولاته لضم النجم المصري محمد النني من أرسنال الإنجليزي وذلك بعد انتهاء إعارته لبيشكتاش، ووصلت المفاوضات إلى مراحلها الأخيرة.

وقال موقع جازيت دامجا التركي، إن طرابزون لا ينوي تقديم أي تنازلات في مفاوضاته مع أرسنال للتعاقد مع النني، وسيظل ثابتًا على موقفه الحالي.

وكان الموقع ذاته قد نشر تقريرًا قبل عدة أيام، أوضح خلاله رغبته في دفع مليون و500 ألف يورو من الراتب السنوي للنني، على أن يتحمل أرسنال مبلغ مليون يورو أخرى

وشدد الموقع على أن عرض طرابزون يعد آخر مرحلة يمكن أن يصل لها في مفاوضاته مع أرسنال، في ظل عدم وجود نية لزيادة المبلغ أو تعديل أي بنود أخرى.

وفي حالة موفقة أرسنال على بنود التعاقد فسيتم إتمام الصفقة مباشرةً، أما في حالة الرفض فسيتم إنهاء المفاوضات بشكل نهائي، بحسب ما ذكره الموقع.

ويرغب طرابزون في التعاقد مع النني على سبيل الإعارة لموسم واحد، في الوقت الذي ينافسه بشكتاش الذي لعب له اللاعب المصري في الموسم المنتهي، لتجديد فترة استعارته.

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