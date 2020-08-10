شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يمتدح تطور مارسيال قبل دور الثمانية بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد جهود المهاجم أنطوني مارسيال للتحسن بدنيا خلال أفضل مواسمه في أولد ترافورد.

أنطوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد خلال مباراة في مانشستر يوم الخامس من أغسطس آب 2020. تصوير: كارل ريسيني- رويترز

وسجل الفرنسي مارسيال هدفه 23 مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم أمام لاسك يوم الأربعاء خلال تأهل فريقه لدور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأبلغ سولشار مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة كوبنهاجن في كولونيا بدور الثمانية ‮يوم ‬الاثنين:«قطع أنطوني خطوات هائلة هذا الموسم في العديد من جوانب اللعبة».

وأضاف:«بدنيا هو في أفضل حالة خلال مسيرته ونعرف أنه يمكنه القيام بأشياء مبهرة لكنني أحب أن يسجل أهدافا بسيطة».

«يقوم بالكثير من التمارين في صالة الألعاب البدنية لتحسين لياقته وجسده واتطلع لرؤية تطوره وأمامه الكثير ليقدمه».

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