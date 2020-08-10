شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عبد الله السعيد لدخوله نادي الـ 100 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرمت اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على الاتحاد المصري لكرة القدم، عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز بمناسبة دخوله نادي المائة في الدوري الممتاز.
وسلّم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة جائزة خاصة إلى عبدالله السعيد، بعد دخوله إلى ملعب «الدفاع الجوي» وسط ممر شرفي أعدّه زملائه في بيراميدز ولاعبو طنطا.
جاء هذا قبل انطلاق مباراة بيراميدز ضد طنطا مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.
وكان اتحاد الكرة أكد أن هذا إجراء مستحدث من قبل اللجنة الخماسية لتكريم نجوم الكرة المصرية أعضاء نادي المائة، كما سيعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لنادي المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.
ودخل عبدالله السعيد نادي المئة في الدوري وعزز رصيده إلى 102 هدفا، ليتجاوز جمال عبدالحميد في اللائحة التاريخية لهدافي الدوري، ويقترب من معادلة أبو تريكة الذي سجل 106 هدفًا مع الأهلي والترسانة.
وسجل السعيد 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 16 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.
قائمة أعضاء نادي المائة في الدوري المصري:
حسن الشاذلي - 173 هدفا
حسام حسن - 168 هدفا
السيد الضظوي - 127 هدفا
مصطفى رياض - 122 هدفا
محمود الخطيب - 109 هدفا
أحمد الكاس - 107 هدفا
محمد أبو تريكة - 106 هدفا
عبدالله السعيد - 102 هدفا
جمال عبدالحميد - 101 هدفا
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الوضع في مصر
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اصابات
95,492
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تعافي
52,678
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وفيات
5,009
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