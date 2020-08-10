شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا البرتغالى يحارب للتعاقد مع «كافانى» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف خورخى جيسوس، مدرب بنفيكا، بأن التعاقد مع الأوروجوائى إدينسون كافانى «ليس بالأمر السهل» من الناحية المالية، لكنه أكد أن رئيس النادى يفعل «كل شىء» لتحقيق ذلك.

وفى مقابلة مع القناة الرسمية للنادى، أكد جيسوس أنه ليس هو الذى طلب التعاقد مع الأوروجوائى، لكن الفكرة تعجبه «إذا سألونى إذا كنت أريد ذلك، ومن لا يريد؟ ليس فقط لبنفيكا، ولكن من أجل كرة القدم البرتغالية».

وقال: «فى البرتغال نواجه صعوبة فى التنافس مع فرق أخرى من دول أخرى. إذا استطعنا المنافسة مع آخرين، لكننا فزنا بالفعل بالتشامبيونزليج».

وأكد جيسوس، الذى عاد إلى بنفيكا بعد فترة ناجحة مع فلامنجو، إنه لم يطلب التعاقد مع أى لاعب من النادى البرازيلى، وهو فريق اعتبر أن الرحيل عنه كان صعبا عليه.

كما تحدث المدرب عن فترته السابقة على رأس الإدارة الفنية للنادى البرتغالى، بين عامى 2009 و2015، وفاز معه بالدورى ثلاث مرات، وبكأس البرتغال مرة، وكأس السوبر مرة.

وقال: «كانت ست سنوات رائعة. كان بإمكاننا الفوز بأكثر من ذلك بكثير لأننا مررنا بالعديد من اللحظات الحاسمة. خسرنا بعضها، لكن الفرق العظيمة هى تلك التى تخسر أيضا فى بعض اللحظات الحاسمة، لأنها هى التى تمكنت من الوصول إليها».

وردا على سؤاله حول رحيله عن «النسور» فى عام 2015، عندما تولى تدريب أحد منافسيه الأبديين، سبورتنج لشبونة، قال «هذا جزء من مهنتى. غدا سأترك بنفيكا إلى ناد آخر. ليس لدى ما يخبرنى بأننى مدرب فريق واحد فقط».

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وختم: «لا أعرف ماذا سيحدث غدا. قد أنهى مسيرتى فى بنفيكا، لكننى لا أعرف. عرض على الرئيس أربع سنوات وفى النهاية وقعت لسنتين. أردت واحدة فقط. أردت العودة إلى بنفيكا، إلى البرتغال».