شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتراجع عن قراره برحيل «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مبدئيا عن موقفه الرافض لعودة المغربى أزارو، ووافق على منحه فرصة جديدة بعد الضغوط التى تعرض لها من مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، وأرسل الأهلى استدعاء رسميا للاعب للانضمام مجددا إلى صفوف الفريق بعد فسخ تعاقده مع الاتفاق السعودى، والتفاوض على تجديدعقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية فى ظل حاجة الفريق إلى تدعيم خط الهجوم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ساد فيه الارتياح بعد الفوز على إنبى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ15.‏

بهذا الفوز أضاف الأهلى ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة، فى أول ظهور له بعد ‏استئناف مسابقة الدورى من جديد، عقب فترة توقف تجاوزت خمسة أشهر، بسبب انتشار فيروس ‏كورونا المستجد.‏ من جانبه، عبر رينيه فايلر، المدير الفنى، عن سعادته بالفوز وأشاد بالمستوى الذى قدمه اللاعبون فى الظهور الرسمى الأول بعد فترة التوقف، مضيفا أن الأهلى فرض سيطرته على مجريات المباراة أمام منافس قوى، خاض المباراة بطريقة دفاعية، ورغم ذلك أهدر لاعبونا العديد من الفرص والقادم أفضل.

وأضاف أن الهدف الأول ساعد فى فتح المباراة، حيث واصل الأهلى فرض سيطرته على وسط الملعب، حتى نجح معلول فى تسجيل الهدف الثانى قبل صافرة نهاية المباراة.

وأكد أن الجهاز الفنى سعيد بعودة حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، مشددًا على أن عودته تمثل إضافة قوية لتشكيلة الفريق نظرًا لدوره المؤثر مع الأهلى. وشدد فايلر على أهمية كافة عناصر الفريق، ولا يشغل تفكيره غياب بعض اللاعبين، ودائمًا ما ينظر إلى المعطيات التى يملكها والتعامل فى المباريات من خلال العناصر المتاحة والجاهزة للمشاركة. فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق لم يتأثر بالغيابات العديدة، مشددًا على ثقة الجهاز الفنى فى كل اللاعبين. وأضاف أن الفوز الذى حققه الفريق فوز غالٍ، وخطوة مهمة فى مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدورى للموسم الخامس على التوالى. وأكد أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد، ونجحوا فى الاستحواذ على الملعب طوال الـ90 دقيقة.

مضيفا أن الفريق كان بحاجة إلى مزيد من الفاعلية الهجومية فى شوط المباراة الأول، وهو ما حدث فى الشوط الثانى. وأشاد مدير الكرة بحمدى فتحى ومحمد هانى لاعبى الفريق، مؤكدًا أن حمدى فتحى من العناصر المؤثرة وصاحب مستوى متميز، ومحمد هانى يؤكد أن ظهراء الملعب باتوا من أهم مفاتيح اللعب.

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فى سياق متصل، قال حمدى فتحى إن سعادته مضاعفة بعد ‏الفوز الذى حققه الفريق وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى ‏رصيده، وظهوره للمرة الأولى بعد فترة غياب وصلت إلى 9 أشهر، بسبب ‏الإصابة التى تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطنى.‏ وأكد فتحى أن الفترة الماضية كانت عصيبة جدا بالنسبة إليه، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب ‏بسبب الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى، وغيابه ما يقرب من 9 أشهر عن المشاركة ‏فى مباريات رسمية.‏