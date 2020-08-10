شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يعود لقلعة بورسعيد بعد تأجيل مواجهة الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح صفوف الفريق الكروة الأول بالنادى المصرى، عقب قرار اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة الفريق، التى كان مقرراً إقامتها عصر «الاثنين» أمام حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز، والتى كان مقرراً أن تقام على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد ثبوت إصابة 16 فردا داخل الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى بكورونا، وبعد حالة من القلق والغضب لدى مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية، بسبب رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق أمام الحدود، رغم الظروف التى يمر بها أبناء بورسعيد قبل صدور القرار صباح اليوم بشكل رسمى وأجرى مسؤولو النادى العديد من الاتصالات مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وكذلك أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من أجل الوصول لصيغة اتفاق من شأنها اتخاذ قرار التأجيل، خوفاً وحرصاً على سلامة لاعبى الفريقين، خاصة بعدما أكدت نتائج المسحات التى أجريت فى ساعة مبكرة من صباح أمس على لاعبى المصرى، استمرار إيجابية 12 حالة، ضمن المسحات التى أجريت لهم ولعدد إضافى من اللاعبين، معظمهم من الناشئين فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن تدخل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لدى اللجنة الخماسية، هو السبب فى صدور قرار أمس بالتأجيل وإنهاء الأزمة، خصوصا بعدما تأكد وزير الشباب والرياضة من الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية فى الجبلاية والوزارة باستحالة خوض لاعبى المصرى للمباراة، فضلا عن أن المغامرة بأى لاعب من المصابين قد تعرض حياته للخطر فى حالة بذل أى مجهود، الأمر الذى دفع الوزير لإجبار اللجنة الخماسية على التأجيل، حفاظا على حياة اللاعبين والجهاز الفنى.

وكان سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، قد أبلغ وزير الشباب والرياضية هاتفيا بتهديد ناديه بالانسحاب وعدم خوض المباراة وعدم استكمال الدورى فى حالة إصرار اللجنة الخماسية على إقامة المباراة وعدم تأجيلها. من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أن الهدف من عودة النشاط واستكمال الدورى هو عودة الحياة لطبيعتها بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا واقتراب انتهائها مؤكدا أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تضع صحة المواطنين والرياضيين فى المقام الأولن مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد، ظهر أمس، اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعد جديد للمباراة فيما بعد جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلا فى إقامة مباريات الفرق التى تعانى من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا فى قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية. كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تطبيقها، حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع فى انتظام مسابقة الدورى. من جانبه، كشف طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى أسباب إصابات الفريق لـ16 حالة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية، الأحد، من قبل اتحاد الكرة، موضحاً أنه من الممكن أن يكون السبب فى انتقال العدوى أيضا الفرق الطبية التى تجرى المسحات بسبب تناقلها بين الأندية، وأكد أنه سيظل داخل العزل المنزلى لمدة 14 يوما.