شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يبدأ تجهيزات خطف «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، عن تطور جديد بشأن تفكير البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الرحيل عن يوفنتوس خلال الموسم المقبل. وكانت مجلة «فرانس فوتبول» زعمت منذ أيام أن كريستيانو أراد الانتقال إلى باريس سان جيرمان مطلع هذا العام، إلا أن أزمة فيروس كورونا وراء إيقاف المفاوضات.

وقالت الصحيفة إن رونالدو يشعر بالإحباط فى يوفنتوس، عقب الفشل فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليون. وأضافت أن صاروخ ماديرا مستعد لخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر يعانى أيضًا فى دورى أبطال أوروبا (باريس سان جيرمان). وأشارت إلى أن البرتغالى خورخى مينديز، وكيل رونالدو، سيلتقى مع ليوناردو المدير الرياضى لسان جيرمان، أثناء إقامة مباريات دورى أبطال أوروبا بمدينة لشبونة، لبحث كيفية إبرام الصفقة.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022، وكانت إدارة اليوفى تبحث خلال الفترة الماضية تمديد عقد صاروخ ماديرا.

فى نفس السياق، كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، كان السبب وراء قرار يوفنتوس، بإقالة المدير الفنى ماوريسيو سارى، بعد وداع بطولة دورى أبطال أوروبا، أمس الجمعة، على يد فريق ليون الفرنسى.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن النجم البرتغالى رونالدو هدد إدارة يوفنتوس بالرحيل عن صفوف الفريق، فى حال بقاء ماوريسيو سارى، مدربا للفريق فى الموسم المقبل، لتقرر إدارة النادى التضحية بالمدرب، من أجل بقاء النجم البرتغالى.

وخرج رونالدو برسالة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، ليؤكد صحة تلك التقارير، من خلاله قوله: «يجب أن يفكر نادٍ ضخم مثل يوفنتوس دائمًا على أنه الأفضل فى العالم، وأن يعمل مثل الأفضل فى العالم، حتى نتمكن من تسمية أنفسنا بأحد أفضل وأكبر الأندية فى العالم، وأتمنى أن تسمح لنا هذه الإجازة باتخاذ أفضل القرارات للمستقبل». ويغيب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو عن دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2009 – 2010، بعد وداع فريق يوفنتوس الإيطالى، أمام ليون الفرنسى، من دور الـ16، على الرغم من فوزه فى لقاء الإياب، بنتيجة 2 – 1، بعد هزيمته ذهابا، 1 – 0، ولكن أفضلية التسجيل خارج الأرض، منح التأهل للفريق الفرنسى.

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