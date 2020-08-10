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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. مباراة أتلتيكو ولايبزيغ في موعدها المحدد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال "ستلعب في موعدها المحدد"، على الرغم من حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النادي الاسباني. كشف أتلتيكو في بيان على موقعه الرسمي: "إصابة شخصين بفيروس كورونا من دون الكشف عن هويتيهما، وما إذا كانا من اللاعبين او الجهاز الفني أو موظفين"، مشيراً إلى أنهما قد عزلا نفسيهما في المنزل، وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، والاتحاد البرتغالي، والمجلس الأعلى للرياضة". وقال متحدث باسم "يويفا": "المباراة ستلعب في موعدها المحدد، ليس لدينا أي تعليق نضيفه".
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