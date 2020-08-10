بيكهام يفتح ذراعيه لزميله السابق ماتويدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

بات لاعب الوسط الفرنسي وبطل العالم مع منتخب بلاده بليز ماتويدي على أعتاب الرحيل من يوفنتوس الإيطالي بعد 3 مواسم، وقد تكون وجهته المقبلة ضمن صفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام. ويمتد عقد ماتويدي مع "البيانكونيري" حتى صيف العام المقبل، ولكن النادي الذي يبحث عن ضخ دماء جديدة في صفوفه ضمن الحقبة الجديدة مع مدربه ونجمه السابق أندريا بيرلو، قرر تركه يرحل مجاناً هذا الصيف، حسبما أكدت وسائل إعلام إيطالية. وقالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن صاحب الـ33 عاماً سيخضع للكشف الطبي اليوم الإثنين، في باريس قبل توقيع العقود مع إنتر ميامي. وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أكدت أيضاً وجود اهتمام كبير من جانب النادي الأمريكي للحصول على خدمات اللاعب المخضرم، ويبقى الاتفاق على الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة. وانتقل اللاعب السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي إلى بطل إيطاليا في 2017، ولم يحتج وقتاً كثيراً لحجز مكاناً أساسياً له في التشكيل الأساسي سواء مع المدرب الأسبق ماسيمليانو أليغري أو السابق ماوريتسيو ساري. وخاض اللاعب 132 مباراة بقميص "السيدة العجوز" سجل خلالها 8 أهداف، كما توج معه بثلاثة ألقاب متتالية في "السيري آ"، ولقب في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر.

