"يويفا" يجري قرعة تصفيات دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

أوقعت قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021، فريق سيلتك بطل إسكتلندا في مواجهة على ملعبه. ويستضيف سيلتك الفائز من مباراة ديورغاردن بطل السويد وفيرينكفاروس بطل المجر أحد يومي 25 أو 26 أغسطس (آب) الجاري، لكن ذلك يتوقف على فوز سيلتك على كيه.آر. ريكيافيك الإيسلندي في الدور الأول من التصفيات يوم 18 من الشهر الجاري. وجرت قرعة الدور الثاني للتصفيات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في سويسرا اليوم الإثنين، إذ تقام المواجهات من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب ودون جمهور بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد. وتنص لوائح "يويفا" على إقامة فعاليات الدور الفاصل فقط، والتي تأتي بعد الدور الثالث من التصفيات، من مباراتي ذهاب وإياب. وشهدت قرعة الدور الثاني للتصفيات مشاركة فريقين من الأبطال السابقين لكأس الاتحاد الأوروبي، وهما سيلتك بطل نسخة 1967 وريد ستار بلغراد الصربي بطل نسخة 1991. ويلتقي ريد ستار بلغراد في الدور الثاني من التصفيات على ملعب الفائز من مباراة دينامو تبليسي وتيرانا، حال فوز الفريق الصربي على فريق أوروبا من جبل طارق في الدور الأول من التصفيات. ويسدل الستار على النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من خلال الدورة المجمعة التي تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة بداية من الأربعاء المقبل.

