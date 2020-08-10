- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: لن تحدث مشاكل مع كيان الأهلى ولا داعى للشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى والذى انتقل إلى بيراميدز مؤخرا حقيقة خلافة مع الأهلى بعد الشائعات التي تحدثت عن الجوكر عقب مباراة إنبي والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.
وكتب فتحى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" لا داعى لنشر الاشاعات حول علاقتى بالنادى الاهلى و ادارته و مدربيه و جماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة و لم و لن يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله".
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد نفى كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة إنبي.
وتواجد أحمد فتحي في مباراة إنبي دكة البدلاء ولم يشارك فى اللقء بعدما كشفت عدسات المصورين ارتداء اللاعب شراب التدريب العادي بدلاً من ارتداء الجوارب الخاصة بالمباريات على عكس بقية زملائه في الفريق وعلى رأسهم أحمد الشيخ الذي تواجد بجواره على دكة البدلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتحى: لن تحدث مشاكل مع كيان الأهلى ولا داعى للشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.