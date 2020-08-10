شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: لن تحدث مشاكل مع كيان الأهلى ولا داعى للشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى والذى انتقل إلى بيراميدز مؤخرا حقيقة خلافة مع الأهلى بعد الشائعات التي تحدثت عن الجوكر عقب مباراة إنبي والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وكتب فتحى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" لا داعى لنشر الاشاعات حول علاقتى بالنادى الاهلى و ادارته و مدربيه و جماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة و لم و لن يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله".

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد نفى كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة إنبي.

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وتواجد أحمد فتحي في مباراة إنبي دكة البدلاء ولم يشارك فى اللقء بعدما كشفت عدسات المصورين ارتداء اللاعب شراب التدريب العادي بدلاً من ارتداء الجوارب الخاصة بالمباريات على عكس بقية زملائه في الفريق وعلى رأسهم أحمد الشيخ الذي تواجد بجواره على دكة البدلاء.



