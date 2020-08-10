شكرا لقرائتكم الإجمالى يصل لـ21.. المصري البورسعيدي يعلن 5 إصابات جديدة بينهم 4 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت نتائج المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح اليوم إصابة أربعة لاعبين. Advertisements ةأعلن النادى المصرى عبر موقعه الرسمى تأكد اصابة أحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، ليرتفع عدد الإصابات بالفريق حتى الآن إلى 21 إصابة. هذا وقد أتمت إدارة النادي المصري إجراءات العزل الصحي المصابين الجدد بإحدى القرى السياحية ببورسعيد جنبًا إلى جنب مع زملائهم الذين تم الإعلان عن إصابتهم بالأمس.

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