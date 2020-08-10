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موعد مباراة النادي الأهلي ضد الانتاج الحربي القادمة

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جدة - عمرو شويل النادي الأهلي

يحل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره الانتاج الحربي في المباراة التي ستجمعهما مساء الجمعة المقبلة 14 أغسطس الجاري ضمن مباريات الممتاز في ثاني الجولات التي تقام عقب استئناف البطولة بعد توقف دام لقرابة 5 أشهر نتيجة تفشي المستجد.

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موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي
 

ويلتقي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً على أرضية ملعب استاد السلام الدولي يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري.

قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تدريب لاعبيه على فترة واحدة حتى مواجهة الأهلى، وحصل اللاعبون الذين تدربوا على فترتين طوال الماضية وخاضوا المباراتين الوديتين على راحة من التدريبات أمس الأحد على أن ينضموا لزملائهم بداية من اليوم، ويخوض الفريق تدريباته عصراً بشكل يومى حتى ملاقاة الأهلى الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية خوفاً من الاصابات ،وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

 

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18d11adf4a.jpgالأهلي ضد الإنتاج الحربي

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الاثنين.


وحرص السويسري خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية في مباراة الفريق أمام انبي أمس.


واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس.


وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز‎.

 

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