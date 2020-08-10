شكرا لقرائتكم كونتي عن التشكيل الرسمي لـ إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن بملعب "إسبريت أرينا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالى، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم، الأثنين، على ملعب "إسبريت أرينا" بمدينة دوسلدروف الألمانية، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من الدوري الأوروبي، ويحسم الدور ربع النهائى ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وسرعة إنهاء الموسم الحالى من المسابقة القارية.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي ..

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: جودين - دي فري - باستوني

الوسط: يونج - جاليارديني - باريلا - دي أمبروزيو- بروزوفيتش

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الهجوم: لاوتارو - لوكاكو



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كان فريق إنتر ميلان قد نجح فى الإطاحة بخيتافي الإسباني من دور الـ 16 من مباراة واحدة بعد أن تعذر إقامتها على مباراتين ذهاب وإياب بسبب فيروس كورونا.

وحسم إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي بالموسم المنتهى 2019-2020 خلف يوفنتوس الذى توج باللقب للمرة التاسعة على التوالي، فيما فشل خيتافى في حجز مقعده في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل بعدما أنهى موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ولم يتوج إنتر ميلان بأى لقب أوروبي منذ الثلاثية التاريخية عام 2010 مع البرتغالى جوزيه مورينيو.

ويواجه الفائز من إنتر ميلان وباير ليفركوزن الليلة، الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري والتى ستقام غداً،الثلاثاء.