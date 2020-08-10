شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. بن شرقى وأوناجم على دكة الزمالك أمام الاتحاد.. واستبعاد كاسونجو وبامبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى تم استئنافها منافساتها يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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وشهد تشكيل الزمالك، عودة طارق حامد بعد تعافيه من إصابة الحوض والدفع بالتونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب لغياب يوسف أوباما للإصابة فى العضلة الأمامية.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التواجد الثنائي المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم على مقاعد البدلاء فى مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى تم استئنافها منافساتها يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء. وجاء على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، أحمد عيد، محمد عبد الغني، حسام أشرف، حاتم محمد، عمر السعيد، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، أسامة فيصل"، بينما استبعد كارتيرون كلا من محمد عواد ومصطفى فتحى وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو للرؤية الفنية وعدم الجاهزية إلى جانب اللاعبين الغائبين للإيقاف وهم شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

أما الاتحاد السكندرى فيخوض مباراته أمام الزمالك بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.