شكرا لقرائتكم كاراسكو: أتلتيكو مدريد يستحق الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، أن فريقه يستحق الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا في الموسم الجارى 2019-2020، خاصة بعد خسارته لمباراتين نهائيتين في لحظات صعبة للغاية، حيث استقبل في الأولى هدفا في اللحظات الأخيرة أمام ريال مدريد وخسر الأخر بركلات الترجيح أمام الفريق الملكى أيضا، حيث قال كاراسكو في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أتليتكو ​​مدريد يستحق بالفعل الفوز بدوري الأبطال".

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة لايبزيج في ربع نهائى دوري أبطال اوروبا فى مدينة "لشبونة" البرتغالية، مساء الخميس المقبل.

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وتحدث كاراسكو عن مستواه بعد انتهاء فترة التوقف الأخيرة قائلا "عند التوقف اتبعت برنامج المعد البدني أورتيجا وعملت واعرف ما هو الهدف للوصول بأفضل شكل وليس هناك المزيد من السر، عندما وقعت مع أتلتيكو أدركت أن الفريق بأكمله كان يتنافس على أعلى مستوى".

أضاف كاراسكو "أنا على الرغم من أنني عملت لمدة شهرين في صالة الألعاب الرياضية في بلجيكا وبدأت بحالة جيدة، إلا أنني لاحظت أنه بغض النظر عن مقدار ما قمت به فلن يكون الأمر مماثلاً لذلك فوق الميدان ".

وعن تجربته في الدوري الصينى قال لاعب أتلتيكو مدريد "لكل فرد أسبابه ولحظات في الحياة يتعين عليه فيها اختيار الأشياء، كان قراراً شخصياً لا أريد الخوض في التفاصيل"، مضيفا "أنا لا أندم على الأشياء التي قمت بها لقد تركت أتلتيكو جيدًا، لقد كانت تجربة حياة جيدة جدا، تعرفت على الدوري الصيني في الجزء الآخر من العالم ، لقد كبرت كشخص وأيضا كلاعب".